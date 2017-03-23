السفارة البريطانية بالقاهرة تنكس العلم حدادًا على ضحايا الهجوم الإرهابي بلندن.. "صور"

القاهرة - مصراوي :

نكست السفارة البريطانية بالقاهرة العلم اليوم، حدادًا على ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء وسط لندن.

واستهدف رجل بسيارته حشدا من المارة على رصيف جسر ويستمنستر، وقبل وصوله إلى مبنى البرلمان البريطاني أوقفته الشرطة، وهناك استل سكينًا وهاجم أحد رجال الأمن، الذي توفي لاحقاً.

وأسفر الهجوم، الذي صُنف من جانب الشرطة البريطانية إرهابيًا، عن مقتل 5 أشخاص، بينهم المنفذ، وإصابة حوالي 40 أخرين بجروح، بحسب آخر المعطيات.

.وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث، اليوم الخميس.