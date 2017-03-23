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ضبط مدير ديسكو لإتجاره بالمخدرات في مصر الجديدة (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط مدير ديسكو لإتجاره بالمخدرات في مصر الجديدة (صور) اللواء حسام نصر

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، من ضبط مدير ديسكو لإتجاره بالمخدرات بمنطقة الجديدة وتنفيذ 158 حكمًا قضائيًا.

وردت معلومات للمقدم وليد بدر، رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، يُفيد بقيام "جورج.ف"، ٣٧ عامًا، مدير ديسكو بأحد الفنادق بمنطقة مصر الجديدة، بالإتجار بالمخدرات، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافه وألقي القبض عليه، وضُبط بحوزته ٨ قطع متوسطة الحجم من مادة بنية اللون تُشبه مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم أمام اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث شرطة السياحة، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار وتوزيعها على مُرتادي الديسكو، والمبلغ المالي من مُتحصلات الإتجار، كما تم تنفيذ 158 حكمًا قضائيًا في حملة على المنشآت السياحية.

وأمر اللواء طه بيومي، مدير شرطة السياحة، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن مكافحة الجرائم بشتى صورها؛ خاصة في المنشآت السياحية لما تمثله للبلاد من أهمية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للبلاد ومتابعة العاملين والمترددين على جميع المنشآت السياحية؛ وضبط كل ما يُخل بالأمن العام.

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