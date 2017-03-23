أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 28 متهما في "خلية دمياط الإرهابية" لـ20 أبريل

Google+ Print
لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 28 متهما في "خلية دمياط الإرهابية" لـ20 أبريل لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 28 متهما في "خلية دمياط الإرهابية" لـ20 أبريل

مصراوي Masrawy

خلية دمياط الإرهابية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة 28 متهما، 12 منهم محبوسين، و16 هاربين، في قضية "خلية دمياط الإرهابية" لجلسة ٢٠ أبريل المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

ويواجه المتهمون، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط