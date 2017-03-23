لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 28 متهما في "خلية دمياط الإرهابية" لـ20 أبريل

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة 28 متهما، 12 منهم محبوسين، و16 هاربين، في قضية "خلية دمياط الإرهابية" لجلسة ٢٠ أبريل المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

ويواجه المتهمون، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.