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عمرو بدر : لن أُدير "الحريات" بالطريقة القديمة في حالة فوزي

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عمرو بدر : لن أُدير "الحريات" بالطريقة القديمة في حالة فوزي عمرو بدر : لن أُدير "الحريات" بالطريقة القديمة في حالة فوزي

مصراوي Masrawy

عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

قال الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه في حالة فوزه برئاسة لجنة الحريات، فإنه لن يديرها بالطريقة القديمة التي كانت تُدار بها.

وأضاف لـ"مصراوي" على هامش اجتماع مجلس النقابة اليوم، لتشكيل لجان المجلس، أنه بالرغم من الطريقة النبيلة التي كانت تُدار بها اللجنة الدورة الماضية ، إلا أنها اُقحمت النقابة في صراعات كثيرة.

وتابع "سواء فزت برئاسة اللجنة أم لا سأعمل على القضايا الهامة التي تمس الصحفيين من بدل وفصل تعسفي، ولن أتقيد في عملي بلجنة معينة".

وينعقد الأن مجلس نقابة الصحفيين، لاختيار تشكيل اللجان الفرعية، بعد إعلان فوز عبد المحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين، الأسبوع الماضي.

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مصراوي Masrawy

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