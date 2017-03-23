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الصحة: "مش بنخبي حاجة على المواطنين.. ومفيش كورونا في مصر"

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مصراوي Masrawy

مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (1)مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (1)

مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (2)مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (2)

مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (3)مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (3)

مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (4)مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (4)

مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (5)مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (5)

مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (6)مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (6)

مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (7)مؤتمر لنائب وزير الصحه عمرو قنديل (7)

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

نفى الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ما تردد عن إصابة عائلتي شبرا الخيمة بفيروس كورونا.

وقال قنديل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ان اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة أجرت جميع التحاليل ولم يثبت إصابة أيا من الاسرتين بكورونا أو غيرها من الفيروسات.

كانت وزارة الصحة أعلنت وفاة 3 مواطنين، من بين 11 شخصًا أصيبوا بأعراض تشبه النزلات المعوية واشتباه بالتسمم، وذلك لعائلتين تربطهما صلة قرابة ومقيميين في منزلين مستقلين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأوضح قنديل أنه تم عمل مسح ذري للأجسام المشعة من قِبل فريق من هيئة الطاقة النووية، وفحص جميع الأغذية التي تناولوها خلال الأيام الماضية؛ للمساعدة في الكشف عن وجود أو بكتريا أو فيروسات، أو سموم.

وتابع: "ما حدث في شبرا الخيمة محدود فقط في منزلين اثنين بينهما صلة قرابة، ومفيش اى فيروس. أجرينا تحليل كورونا والنتيجة خرجت سلبية"، مطالبا وسائل الإعلام بطمئنة المواطنين قائلا: "احنا مبنخبيش حاجة، واي جديد سنعلنه للرأي العام".

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