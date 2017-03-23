"نيابة السويس" تستدعي الأطباء ومديري المدارس لسماع أقوالهم في "تسمم التلاميذ"

السويس - حسام الدين أحمد:



استأنفت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، التحقيق في واقعة الاشتباه في تسمم 460 تلميذًا بمدارس المحافظة عقب تناول التغذية المدرسية.



وكان فريق من النيابة العامة، قد توجه، مساء الأربعاء، للمستشفيين العام والتأمين الصحي؛ لسماع شهادة التلاميذ المصابين، وذكر التلاميذ المصابون في أقوالهم أنهم شعروا بألم في المعدة، عقب تناولهم "البسكوت" المدرسي، وأن سيارات الإسعاف نقلتهم من القطاع الريفي لمستشفيات السويس لعلاجهم.



وأمر المستشار أحمد عز الدين، بالتحفظ على كمية "البسكوت" الموجودة بمخزن الشركة المسؤولة عن توريد التغذية المدرسية والكائن بمدرسة مصر الخليج وتشميعه، ومع إرسال عينات من التغذية وعينات الدم، وما أفرغه الأطفال من معدتهم خلال الغسيل للمعامل المركزية لوزارة الصحة، لتحليلها للوقوف على سلامة البسكوت وصلاحيته للتناول من عدمه.



واستدعت النيابة الأطباء، الذين وقعوا الكشف الطبي على الأطفال المصابين لسؤالهم عن توصيف الحالة الطبية، وما إذا كانت الأعراض التي بدت عليهم أعراض تسمم أم لا؟.. كما استدعت النيابة مديري المدارس الأربعة التى أصيب طلابها، لسؤالهم عن التغذية.. وهل يتم تسلم الحصة يوم بيوم أم يتم تخزينها بالمدرسة؟ وأمرت النيابة بالتحفظ على متعهد توريد التغذية المدرسية لسماع أقواله.



كانت مستشفى السويس العام، قد استقبلت أمس الأربعاء، 270 تلميذا مصابا باشتباه فى تسمم غذائي بعد تناول بسكوت التغذية المدرسية، كما استقبلت مستشفى التأمين الصحي 100 تلميذ، بينما تم تحويل 90 آخرين لمستشفى السويس العسكرى، وتماثل جميع المصابين للشفاء في اليوم ذاته.