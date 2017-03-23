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تفاصيل اختطاف طالبتين بعد عودتهما من "درس خصوصي" بدمياط

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تفاصيل اختطاف طالبتين بعد عودتهما من "درس خصوصي" بدمياط تفاصيل اختطاف طالبتين بعد عودتهما من "درس خصوصي" بدمياط

مصراوي Masrawy

تفاصيل اختطاف طالبتين

دمياط – محمد إبراهيم:

ساعات صعبة مرت على أهالي طالبتين لاختفائهما منذ مساء الأربعاء، عقب عودتهما من درس خصوصي بمدينة دمياط، إذ توجه الأهالي إلى مديرية أمن دمياط لتقديم بلاغ للواء نادر جنيدي مدير أمن المحافظة، مطالبين بسرعة البحث عن الفتاتين.

وانتشرت صور الطالبتين مريم البصراطي وندى الإمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أحدًا من الأهالي لم يبلغ بالعثور عليهما، حتى صباح اليوم الخميس، حينما وجدهما عدد من سكان منطقة مجمع المحاكم وأبلغوا قوات الشرطة التي توجهت لمباشرة التحقيقات.

وقالت مريم البصراطي، إنه عقب استقلالهما سيارة "أجرة" للعودة إلى منزليهما قام السائق بالاتصال بأحد أصدقائه الذي استقل السيارة ولم يشعرا بأي شيء إلا صباح اليوم، بعد أن سرقت مشغولاتهما الذهبية فضلا عن هواتف محمولة وتركهما في منطقة المحاكم بقرية شطا.

ووصفت الفتاتان لضباط الشرطة أوصاف الشابين الذين تورطا في اختطافهما وسرقتهما، في الوقت الذي أكدتا فيه عدم تعرضهما لأي أذى بدني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عودة الطالبتين لمنزليهما وهما في حالة جيدة وأوضحت أنه جرى اختطافهما خارج أسوار المدرسة، بغرض سرقة مشغولاتهما الذهبية.

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