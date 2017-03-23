نفوق 40 ألف دجاجة لإصابتها بإنفلونزا الطيور في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

تعرضت أكثر من 40 ألف دجاجة للنفوق، اليوم الخميس، داخل مشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة بنى سويف، والتى تضم محطة "السادات لإنتاج بيض المائدة" ومحطة "إنتاج الرومي"، نظرًا لإصابتها بإنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، إن "عنبرين كاملين من محطة السادات التابعة لمحافظة بني سويف نفقوا بسبب إصابتهم بإنفلونزا الطيور، وجارٍ حصر الأعداد بهم والتي تقارب على 40 ألف دجاجة".

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى قيام لجنة مشتركة من الطب البيطرى والصحة والزراعة والوحدة المحلية لمدينة بني سويف، بإعدام الطيور النافقة في المدافن الصحية بشرق النيل، وسحب عينات من العاملين بالمشروع والمخالطين لهم لتحليلها والتأكد من عدم انتقال المرض إليهم.