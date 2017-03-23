أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

نفوق 40 ألف دجاجة لإصابتها بإنفلونزا الطيور في بني سويف

Google+ Print
نفوق 40 ألف دجاجة لإصابتها بإنفلونزا الطيور في بني سويف نفوق 40 ألف دجاجة لإصابتها بإنفلونزا الطيور في بني سويف

مصراوي Masrawy

نفوق دجاج لإصابتها بإنفلونزا الطيور

بني سويف ــ أحمد كامل:

تعرضت أكثر من 40 ألف دجاجة للنفوق، اليوم الخميس، داخل مشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة بنى سويف، والتى تضم محطة "السادات لإنتاج بيض المائدة" ومحطة "إنتاج الرومي"، نظرًا لإصابتها بإنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، إن "عنبرين كاملين من محطة السادات التابعة لمحافظة بني سويف نفقوا بسبب إصابتهم بإنفلونزا الطيور، وجارٍ حصر الأعداد بهم والتي تقارب على 40 ألف دجاجة".

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى قيام لجنة مشتركة من الطب البيطرى والصحة والزراعة والوحدة المحلية لمدينة بني سويف، بإعدام الطيور النافقة في المدافن الصحية بشرق النيل، وسحب عينات من العاملين بالمشروع والمخالطين لهم لتحليلها والتأكد من عدم انتقال المرض إليهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط