بالصور.. محافظ قنا يشهد احتفال "التضامن الاجتماعي" بـ"يوم المرأه المصرية"

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الخميس، احتفال مديرية التضامن الاجتماعي بيوم المرأة المصرية، الذي أقيم بالنادي الاجتماعي، بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعنايات السيد، المقرر السابق للمجلس القومي للمرأة بقنا، وأمال عبيد، رائدة العمل الاجتماعي، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية والنسائية بالمحافظة.

قدّم "الهجان" التهنئة للمرأة الجنائية بهذه المناسبة، مؤكدًا أن إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة رسالة تؤكد إيمان القيادة السياسية في مصر بدور فتيات ونساء مصر في تحقيق التنمية على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن المرأة ستظل نموذجاً للتضحية والإرادة الصلبة عبر العصور؛ لأنها أثبتت جدارتها بقيادة أسرتها ومجتمعها نحو البناء والازدهار، مؤكدًا إيمانه بدورها كشريك أساسي في جميع مجالات العمل العام خصوصًا أن "لدينا نماذج ناجحة استطاعت بعزيمة وإرادة صلبة نسج قصص نجاح يفخر بها المجتمع كله".

وأوضح "الهجان" أن الدولة تتبنى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تهدف إلى وضع حقوق المرأة التي أقرّتها المواثيق الدولية والوطنية موضع التنفيذ إلى جانب تحقيق التمكين السياسي للمرأة في التمثيل النيابي ومنع التمييز ضدها والمساواة بين الجنسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب في المؤسسات التنفيذية والقضائية.

وأشار محافظ قنا إلى أن المرأة المصرية كافحت لسنوات طويلة لنيل حقوقها، والتي نجحت مؤخرًا في الحصول عليها بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وبمساندة القيادة السياسية الحكيمة، وكانت لها مشاركة متميزة في الاستحقاقات الثلاثة "الاستفتاء على الدستور، الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية" فضلًا عن نجاحها في تمثيل أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب الحالي الذي يضم أكبر عدد من النائبات في تاريخ الحياة النيابية المصرية كما أنها نجحت في شغل العديد من المناصب القيادية.

وأضاف "الهجان" أن المحافظة حريصة على دعم كافة الأنشطة التي تشارك فيها المرأة، إذ عقدت المحافظة عددًا من المؤتمرات والندوات لمناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة ختان الإناث ونشر الوعى الثقافي نحو حقوق المرأة وأهمية دورها في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الأسر.

وعلى هامش الاحتفال شهد محافظ قنا عرضًا توضيحيًا بأنشطة وإنجازات إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي في مجالات مشروع تنمية المرأة الريفية ومشروع مبادرات المرأة ومشروع الأندية النسائية والرائدات الريفيات، واختتم الاحتفال بتقديم شهادات تقدير لعدد من القيادات النسائية بقنا تكريما لما قدموه من أجل خدمة مجتمعهم.

من جانبه ذكر حسين الباز أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية يأتي تكريمًا لها ولما تبذله من جهود مضنية في تنمية مجتمعها، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل تخليدًا لذكرى سقوط أول شهيدة في سبيل التعبير عن رأيها السياسي في 16 مارس عام 1919.