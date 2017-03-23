"صحة الدقهلية" تنفي وفاة طالبة بسبب "فيروس غامض"

الدقهلية- رامي محمود:

نفى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ماتردد عن وفاة طالبة بمدرسة العائلة المقدسة للغات "سانت فامي" بسبب فيروس غامض داخل المدرسة.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصرحات صحفية له، اليوم الخميس، إن ما تردد عن انتشار الفيروس داخل المدرسة عار تماما من الصحة، مشيرا إلى تفقد المدرسة بمعرفة مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، دون اكتشاف أي إصابات بالفيروس.

ولفت وكيل الوزارة إلى تفقده عددا من المدارس بنطاق مدينة المنصورة، يرافقه خلالها مدير عام الطب الوقائي ومدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور تامر مرعي، مدير إدارة المتابعة والمكتب الفني، وتم الاطمئنان على صحة الطلاب، ومدى الالتزام بتطبيق قرار وزير التربية والتعليم، بوقف توزيع الوجبات على تلاميذ المدارس، وكذلك قرار محافظ الدقهلية بتشكيل فريق للمرور على المدارس، ومناظرة أماكن تخزين الوجبات بها.