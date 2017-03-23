الشرقية للدخان: ارتفاع سعر التبغ وراء زيادة سجائر كليوباترا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عزا محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار سجائر كليوباترا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام "التبغ" الذي يتم استيراده من الخارج بسبب الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.

ورفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار بيع سجائر كليوباترا بوكس للمرة الثالثة خلال العام الجاري من 12 جنيهًا إلى 12.75 جنيه.

وأضاف هارون لـ"التحرير"، أن أسعار التبغ تضاعفت منذ تعويم الجنيه، وهو ما أجبر الشركة على زيادة الأسعار ولكن بشكل تدريجي لتخفيفْ الأعباء على المواطنين محدودي الدخل، مع الحفاظ على هامش ربح للشركة.

وفي يناير الماضي، قامت الشركة برفع أسعار سجائر كليوباترا لأول مرة بما يتراوح بين 25 قرشًا إلى 1.5 جنيه، ثم قامت بزيادة الأسعار مرة أخرى في شهر فبراير، حيث رفعت أسعار "الكيلوباترا البوكس" أبيض من 12 جنيهًا إلى 12.75 جنيه للعلبة، كما ارتفع سعر العلبة "الويست" أحمر وأزرق من 14.50 جنيه إلى 15 جنيهًا للعلبة.

وتستهدف "الشرقية للدخان" كمية مبيعات تبلغ 86.6 مليار سيجارة، منها 61.5 مليار سيجارة للسوق المحلية، و25.1 مليار جنيه سيجارة أجنبية "تصنيع للغير"، بالإضافة إلى 18.7 ألف طن للمعسلات.