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وزير التنمية المحلية: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محافظات الجمهورية

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وزير التنمية المحلية: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محافظات الجمهورية وزير التنمية المحلية: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محافظات الجمهورية

التحرير

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التقى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة " الخير"، وعبد العزيز علي العضو المنتدب لـ"مصر الخير"، والدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء.  

وبحث الشريف، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، خلال اللقاء، مجالات التعاون بين الوزارة ومؤسسة "مصر الخير" باعتبارها من المؤسسات الرائدة للمجتمع المدني العاملة بمصر، مؤكِّدًا أنَّ الوزارة تعمل حاليًّا لتحقيق نقلة نوعية سريعة في القرى والمحافظات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأكَّد الشريف سعي الوزارة لتحويل القرى والمدن من مستوردة ومستهلكة إلى مكتفية ومصدرة لتضيف إلى ميزان المدفوعات للدولة، مشدِّدًا على تحرك الوزارة نحو الإسراع بخطط التنمية في كافة المحافظات وخلق فرص عمل للشباب. 

واستمع الوزير لعرض من "جمعة" حول مشروعات المؤسسة وبخاصةً التي تسهم في مواجهة التحديات القومية وتهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، وعرض عددًا من المشروعات التي يمكن التعاون فيها مع وزارة التنمية المحلية في بعض المحافظات ومنها مشروع تشغيل الشباب وإنتاج اللحوم الحمراء بإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني والتوسُّع في المزارع التي تمتلكها المؤسسة في المحافظات. 

وعرض جمعة مشروع تشغيل الشباب وإنتاج الخضروات عن طريق إنشاء الصوب الزراعية، حيث تمتلك المؤسسة أكثر من 600 صوبة زراعية بعددٍ من المحافظات، مشيرًا إلى وجود خطة تهدف إلى زيادة طاقة المزارع الحالية لتصل إلى مليون رأس ماشية في خمس سنوات وإنشاء مزرعة في كل المحافظات، وكذلك التوسُّع بإنشاء 500 صوبة في كل محافظة كمرحلة أولى خلال ثلاث سنوات.

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