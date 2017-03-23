هل تنقذ معارض السلع المُخفضة «الغلابة» في رمضان؟

التحرير

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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تبدأ المحافظات على مستوى الجمهورية في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الأسواق المحلية.

ونجحت هذه المعارض على مدار السنوات الماضية في تخفيف معاناه المواطنين خاصة الفقراء من خلال حصولهم على كافة احتياجاتهم خلال الشهر الكريم بأسعار منخفضة بنسب كبيرة.

لكن مع ارتفاع أسعار السلع بدرجات متفاوتة خلال هذا العام بسبب قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، هل ستقوم هذه المعارض بعرض السلع بنفس مستوى أسعار الأعوام السابقة وفي متناول الفقير أم لا؟.

يقول أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة: إنه "تم الاتفاق مع محافظة القاهرة على إنشاء معرضًا لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين"، موضحًا أن الأسعار بالتأكيد لا تكون على مستوى العام الماضي، نظرًا لتغير الظروف الاقتصادية للبلاد، وارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بناءًا على سعر الدولار الأمريكي.

وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ"التحرير"، أن غالبية السلع الرمضانية يتم استيرادها من الخارج، وعلى رأسها الياميش، وبالتالي فهي مُتأثرة بسعر الدولار، موضحًا أن هناك زيادة في أسعار ياميش رمضان بنسبة بلغت نحو 40% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت الغرفة التجارية بالقاهر، أعلنت عن إقامة معارض خلال شهر رمضان الكريم، بالمناطق الشعبية لتقديم السلع الغذائية وسلع أخرى بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة والتي ستقوم بتوفير الأماكن والساحات المناسبة لعمل تلك المعارض مع تقديم الدعم اللوجيستي مثل المياه الكهرباء والتأمين.

ومن المقرر أن تقوم الغرفة التجارية من خلال أعضائها بعرض المنتجات المختلفة من الصانع والمستورد مباشرة، وذلك لتقليل حلقات التداول، وتخفيض هامش الربح إلى الحد الأدنى، وبالتالي تقديم السلع بسعر مخفض عن مثيلها في الأسواق العادية، كما سيتم اختيار أماكن متميزة لعرض هذه المنتجات، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تحديد المواقع في الأحياء المختلفة والبدء في الخطوات التنفيذية حتى يتم افتتاح المعارض قبل قدوم شهر رمضان.

من جانبه قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: إن "المحافظة حريصة على توفير معارض للسلع من أجل توفير كافة السلع الرمضانية التي يحتاجها المواطن، وبأسعار مناسبة للظروف الاقتصادية".

وأشار ناصر إلى أن الغرفة سوف تتكفل بكافة التكاليف الخاصة بالمشاركة بين المصانع والشركات بالمعرض، والتي تُقدَّر قيمتها 1100 جنيه لسعر المتر الواحد، حيث أنه من المقرر إقامة 6 معارض خلال الفترة المقبلة تتضمن مراكز جنوب وشمال الجيزة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من المعرض تقديم خدمة أفضل للمواطنين، موضحًا أن 64 شركة ومصنع مشاركة بالمعرض تقدم تخفيضات تتراوح مابين 10 و 30%.

كما تستعد الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ لإقامة معرضها السنوى للسلع الرمضانية والغذائية، وذلك خلال شهرى شعبان ورمضان ولمدة 60 يومًا بأرض المعارض بالمحافظة، والذي يقام على مساحة 900 متر بمشاركة كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال السلع الغذائية والرمضانية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تناسب الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأقامت الغرفة التجارية بدمياط معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتتضمن السلع أرز وسكر وزيت ومكرونة وغيرها.

وقال محمد الزيني رئيس الغرفة: إن "المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي"، مؤكدًا أن هذا المعرض يأتي في إطار المشاركة المشاركة المجتمعيه التي تقوم بها الغرفة التجارية بدمياط لتخفيف العبء عن أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ستقوم بعمل منافذ أخرى في المحافظة.