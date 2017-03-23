الكهرباء تحذر سكان شبرا والوراق من أصوات مزعجة أثناء تنظيف إحدى الغلايات

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنَّ شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بدء أعمال تنظيف للمواسير الداخلية لغلاية الوحدة الثالثة بمحطة توليد كهرباء شبرا الخيمة بعد الانتهاء من إعادة تأهيل الغلاية، لرفع كفاءتها بنسبة تصل إلى 25%، وذلك غدًا الجمعة وبعد غدٍ السبت.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الخميس: "هذه الأعمال ستتسبب في إصدار أصوات مرتفعة أو مزعجة بالمنطقة المحيطة بشبرا الخيمة والشرقاوية وجزيرة الوراق والوراق، ومنعًا للإشاعات أو سوء التأويل لزم التنويه، وعلى المواطنين القاطنين بالمنطقة الإحاطة بذلك وعدم الإنزعاج".

من جانبه، أوضح المهندس محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء أنَّ محطة توليد كهرباء شبرا الخيمة تتكون من أربع وحدات قدرة كل منها 315 ميجاوات، لافتًا إلى أنَّه بعد استكمال إعادة التأهيل لغلاية الوحدة الثالثة بالمحطة يكون قد تمَّ بذلك الانتهاء من إعادة تأهيل وحدات المحطة بالكامل بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 35 مليون يورو.