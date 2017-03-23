مصادر: الرقابة الإدارية تفحص ملفات فساد وتزوير بـ«تعليم الجيزة»

التحرير

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حالة من الترقب والقلق تسود بين قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عقب وصول مذكرة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم توضح كمية كبيرة من الفساد والتزوير والمجاملات داخل المديرية، والتي وصلت إلى حد التعينات دون مسابقة.

كشفت مصادر مطلعة بمديرية تعليم الجيزة لـ «التحرير» تفاصيل الأزمة حيث أكدت أنه تم تعيين وكيل إدارة تعليمية بالمحافظة دون مسابقة رغم أنه حاصل على بكالوريوس حاسب آلى وورشة سمكرة سيارات، ورغم أن كان متقدم لمنصبه كثيرا من حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا المصدر أن (ِش.أ) كان يعمل بالمكتب الفنى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وكان له مخالفات عديدة من قبل أى غير مؤهل لتولى منصب وكيل إدارة تعليمية مسؤلة عن جزء كبير من معلمين وطلاب مصر.

ولم يقف الفساد على ذلك فقط حيث كشفت مستندات رسمية تم الحصول عليها على تزوير الشكاوى التي تستقبلها المديرية ويتم التزوير لصالح القيادات لكى لا يتم معاقبتهم على ما فعلوه.

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الرقابة الإدارية والنيابة تفحص في الوقت الراهن بعض الملفات الخاصة بوقائع تزوير بالمديرية وبصدد أخذ إجراءات صارمة خلال الفترة القادمة تجاه بعض قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة.