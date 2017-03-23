اشتعال معركة هيئة مكتب «الصحفيين»

التحرير

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بعد انتهاء نقابة الصحفيين من انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب وستة أعضاء بمجلس النقابة الجمعة الماضية، بدأت معركة جديدة تدور رحاها بين أعضاء المجلس بشأن تشكيل هيئة المكتب، حيث يعقد مجلس النقابة اجتماعه الأول فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الخميس، برئاسة النقيب الجديد عبد المحسن سلامة؛ للتشاور بشأن تشكيل هيئة المكتب.

يأتي هذا في الوقت الذي أثيرت فيه الكثير من الأقاويل بشأن بطلان انعقاد اجتماع المجلس اليوم بسبب عدم توجيه الدعوة لأعضاء المجلس قبلها بـ48 ساعة، وهو ما اعتبره البعض أمرًا مخالفًا للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين التي تنص على ضرورة توجيه الدعوة لمجلس النقابة قبلها بيومين.

"التحرير" علمت أنَّ التصريحات التي أطلقها عدد من أعضاء المجلس في بعض وسائل الإعلام، وإعلان بعض الأعضاء نيتهم الترشح تسبَّب في اشتعال حرب داخلية بين الأعضاء، حيث يعتزم إبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة النشاط، وحاتم زكريا رئيس لجنة الشؤون العربية، ومحمد شبانة أمين الصندوق، الترشح لتولي منصب السكرتير العام، فيما أعلن محمود كامل رغبته فى الاستمرار في لجنة الشؤون الثقافية.

مصادر مطلعة -طلبت عدم الإفصاح عن نفسها- أبلغت "التحرير" أنَّ أيمن عبد المجيد ومحمد سعد عبد الحفيظ يتنافسان على رئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة، فيما يرغب عمرو بدر في رئاسة لجنة الحريات، ومحمد خراجة في رئاسة لجنة الرعاية الاجتماعية.

سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين قال لـ"التحرير" إنَّ كل ما أثير بشأن بطلان إجراءات انعقاد مجلس النقابة اليوم غير صحيح، موضِّحًا أنَّ مجلس النقابة من حقه ممارسة دوره بمجرد الإعلان عن فوزه في الانتخابات ووفقًا للتوقيتات التي يحددها، لافتًا إلى أنَّ الحديث عن إرسال دعوات للأعضاء قبلها بـ48 ساعة يتعلق باجتماعات المجلس العادية وليس الاجتماع التوافقي الأول لمجلس النقابة.

من جانبه، أوضح حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين أنَّه سيترشح على منصب السكرتير العام فى مجلس النقابة، لافتًا إلى أنَّه في حالة عدم التوافق على أحد المرشحين على نفس المنصب سيتم اللجوء إلى التصويت.

وعن حقيقة ما أثير بشأن بطلان انعقاد مجلس النقابة اليوم بسبب عدم توجيه الدعوة للانعقاد قبلها بـ48 ساعة، أوضح زكريا: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وانعقاد المجلس اليوم لا يخالف نصوص قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976 واللائحة التنفيذية للقانون".

وأكَّد زكريا أنَّ البند الثالث من اللائحة التنفيذية للنقابة ينص على أنَّه "يعقد مجلس النقابة اجتماعه في أولى جلساته بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثة أيام".

فيما قال محمود كامل عضو مجلس النقابة إنَّ هناك اتفاقًا داخل المجلس على توليه لجنة الشؤون الثقافية، موضِّحًا أنَّه يرغب في استكمال ما بدأه في مشروع مكتبة الإسكندرية.

ويأتي انعقاد المجلس بعد إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي فاز فيها عبد المحسن سلامة بمقعد النقيب خلفًا ليحيى قلاش، وسيتم تشكيل هيئة مكتب المجلس بالتوافق بين الأعضاء، وفي حال عدم التوافق بين الأعضاء سيتم اللجوء للتصويت.