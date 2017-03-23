قابيل: نقلة نوعية في العلاقات بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين

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أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أهمية دور مجلس الأعمال المصري اللبناني في تعزيز هذه الشراكة وبدء مشروعات مشتركة سواء في مصر أو لبنان.

وقال "قابيل": إن "الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة الأمر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".

جاء ذلك خلال ترأس الوزير و رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك بتشكيله الجديد، والذي استعرض مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة التي يعتزم الجانبان تنفيذها بمصر ولبنان والقارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين، مشيرًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واضعة نصب أعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق.

وأكد وزير الصناعة على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التي تعيق التعاون الثنائي بين البلدين، قائلًا: إن "دور رجال الأعمال لا يقل أهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان"، مشيرًا إلى ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين.

وأشار إلى استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الأعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأضاف قابيل أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين، والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصري والذي يضم أكثر من 90 مليون مستهلك.

من جانبه أكد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين تؤسس لخلق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري واللبناني على حد سواء، مشيرًا إلى أن توجهات الإرادة السياسية بالبلدين تدعم العلاقات الثنائية وتمد يد العون لرجال الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان.

وشدد "خوري" على استعداد لبنان التام لإقامة شراكة مع رجال الأعمال المصريين لتسويق المنتجات المصرية بأسواق القارة الإفريقية وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بها، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين يتمتعون بخبرات واسعة في هذا السوق الواعد والذي يمتلك فرصًا هائلة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد محمد شقير رئيس الجانب اللبناني بمجلس الأعمال المشترك على ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية للتعاون المشترك بين البلدين، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيعمل على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية التي تتمتع بالانفتاح والتوازن.

وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات اللبنانية للأسواق المصرية وزيادة الاستثمارات المصرية بالسوق اللبناني لتحقيق توازن بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، منوهًا إلى ضرورة تعزيز التبادل السياحي بين البلدين، خاصة وأن مصر ولبنان تمتلكان مقومات سياحية ضخمة تؤهلهما للمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وقال عبد الحميد الدمرداش نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك: إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية على الاحترام والتشاور والتنسيق المستمر للمواقف"، منوهًا إلى أن مجتمع الأعمال في مصر يتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي والسياحي والاجتماعي والاستثماري مع نظيره اللبناني.

ولفت إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة بالبلدين للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للبلدين في زيادة معدلات التجارة والاستثمار بكل من مصر ولبنان.