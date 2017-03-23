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حسام البدري يتحدث عن العروض وعلاقته بمحمود طاهر

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حسام البدري يتحدث عن العروض وعلاقته بمحمود طاهر حسام البدري يتحدث عن العروض وعلاقته بمحمود طاهر

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أكد حسام البدري، مدرب النادي الأهلي، اعتزازه الشديد بالعلاقة الطيبة التي تربطه بمجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر.

وأوضح البدري أن العلاقة الطيبة التي تجمعه بـ «طاهر»، والتناغم بين الجهاز الفني والإدارة سبب رئيسي في فرض حالة من الاستقرار على فريق الكرة، وانعكس ذلك على نتائج الفريق سواء محليًا أو قاريًا.

ونفى البدري، التفكير في ترك الأهلي، رغم وصول أكثر من عرض، مؤكدًا أنه يركز في الوقت الحالي على تحقيق طموحات الجمهور والإدارة بالتتويج بكل البطولات التي يشارك فيها.

وشدد البدري، أن التفكير في صفقات الموسم الجديد لا يزال مبكرًا للغاية، خاصة أن الفريق أمامه ارتباطات مهمة عند استئناف الدوري، عقب فترة التوقف الحالية؛ لإفساح المجال أمام ودية مع توجو.

وأضاف أنه على ثقة في قدرة المجموعة الحالية من اللاعبين على تنفيذ فكره الفني، وتحقيق طموحات الجميع، لافتًا إلى أن الأهلي يضم حاليا مجموعة متجانسة من اللاعبين، وهناك أكثر من بديل في كل المراكز، وأن كل ما يحتاجه هو المزيد من التركيز؛ لتحقيق أهداف المرحلة الحالية.

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يرغب في تشتيت ذهن اللاعبين بالحديث عن الصفقات الجديدة، وأنه مع نهاية الموسم سيتم تقييم الموقف؛ وفقا لمصلحة الفريق وحسم كل شيء، مؤكدًا أن الوقت مازال مبكرًا للغاية للحديث عن الصفقات، وأن الفترة الحالية تستلزم غلق هذا الملف تمامًا؛ لتوفير القدر الكافي من الاستقرار في ظل الارتباطات المهمة في المرحلة المقبلة.

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