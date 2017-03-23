عرفة السيد: ضحيت من أجل الزمالك

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قال عرفة السيد، مهاجم فريق وادي دجلة، إن التدرب مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريقه، مختلف، خاصة أنه يهتم بالنواحي البدنية.

وتحدث «عرفة» خلال تصريحات إذاعية اليوم الخميس، عن تجربة الزمالك، مشيرًا إلى أنها ضحى من أجل اللعب للقلعة البيضاء، لكنه عانى من بعض المشاكل التي رحل بعدها إلى طلائع الجيش.

وتابع، أن عمله مع «ميدو» في دجلة، طور كثيرًا من مستواه، خاصة فيما يخص التحرك بمنطقة جزاء الخصم، وهو ما ساهم في انضمامه للمنتخب الوطني.

وأوضح، أنه لم يتلق أى عروض رسمية من الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه يركز حالًا مع وادي دجلة، وتأجيل التفكير في هذه الأمور حتى نهاية الموسم الجاري.