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نيدفيد يخضع لفحص طبي.. ومؤمن مستمر في التأهيل

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نيدفيد يخضع لفحص طبي.. ومؤمن مستمر في التأهيل نيدفيد يخضع لفحص طبي.. ومؤمن مستمر في التأهيل

التحرير

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

يخضع كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم من قبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ لمتابعة إصابته التي تعرض لها في الركبة أثناء مشاركته في إحدى تدريبات الفريق قبل مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي.

وكان اللاعب قد تغيب عن التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للأهلي؛ للذهاب لمنتخب المحليين الذي استدعاه مؤخرا، وقام اللاعب بتوضيح حجم إصابته للجهاز الفني لمنتخب المحليين.

ويعاني نيدفيد من آلام في الركبة، أبعدته عن تدريبات الأهلي الجماعية منذ عدة أيام، وقام اللاعب بعرض التقرير الطبي الخاص به على منتخب المحليين أمس؛ لتأكيد غيابه عن معسكر .

فيما أكد خالد محمود، طبيب الفريق أن مؤمن زكريا، لاعب الفريق المصاب في العضلة الضامة، يؤدى تدريباته التأهيلية بانتظام، ويتحسن يوما بعد الآخر.

وأضاف أن اللاعب مازال أمامه بعضا من الوقت؛ حتى يتعافى بشكل نهائي، ويشارك في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك متسعًا من الوقت لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل وتعافيه من إصابة الضامة بشكل نهائي.

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التحرير

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