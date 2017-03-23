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مورينيو يرغب في ضم نجمي تشيلسي وتوتنهام

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مورينيو يرغب في ضم نجمي تشيلسي وتوتنهام مورينيو يرغب في ضم نجمي تشيلسي وتوتنهام

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرصد ضم لاعبين من تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو، يرغب في ضم الثنائي ( الهولندي توبي ألدرفايريلد، مدافع توتنهام هوتسبير صاحب الـ 28 عامًا، والبرازيلي ويليان بورجس دا سيلفا، صانع ألعاب تشيلسي صاحب الـ 28 عامًا).

وأشارت الصحيفة أن مورينيو معجب كثيرًا بالدولي البرازيلي ويليان، خصوًصًا وأنهما عملا معا عندما كان مورينيو، مديرًا فنيًا للبلوز.

وتابعت "ذا صن" بأن المدرب البرتغالي يرى أن الهولندي توبي ألدرفايريلد، مدافع توتنهام هوتسبير صاحب الـ 28 عامًا، سيكون إضافة رائعة لدفاع مانشستر يونايتد في حال ضمه في الصيف.

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التحرير

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