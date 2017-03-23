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مانشستر يونايتد يجهز 69 مليون جنيه استرليني لضم جوهرة موناكو

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مانشستر يونايتد يجهز 69 مليون جنيه استرليني لضم جوهرة موناكو مانشستر يونايتد يجهز 69 مليون جنيه استرليني لضم جوهرة موناكو

التحرير

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد يجهز نحو 69 مليون جنيه استرليني، لضم مبابي صاحب الـ 18 عامًا.

وتابعت ذا صن، بأن مسؤولي مانشستر يونايتد يرغبون في تكرار التعاون بينهم وبين موناكو، في ظل المنافسة الشرسة المرتقبه لخطم جوهرة الفريق الفرنسي، بعد أن ضم اليونايتد أنتوني مارسيال في وقت سابق مقابل 58 مليون جنيه استرليني.

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التحرير

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