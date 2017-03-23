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الداخلية: ضبط شخص لقيامة بالإتجار بالنقي الأجنبي في الشرقية

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الداخلية: ضبط شخص لقيامة بالإتجار بالنقي الأجنبي في الشرقية الداخلية: ضبط شخص لقيامة بالإتجار بالنقي الأجنبي في الشرقية

مصراوي Masrawy

ضبط شخص يتاجر بالعملة

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص اثناء ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، إنه أكدت معلومات وتحريات قطاع مصلحة الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، تفيد بقيام "أ. م" 38، عاما مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي .

واضاف البيان ، انه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال ممارسته نشاطه الإجرامي وبحوزته ( 39,000 دولار أمريكي - 1000 جنيه مصري، هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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