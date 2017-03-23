قنديل: تشكيل لجنة دائمة لحل أزمة الوجبات المدرسية.. وعرض نتائجها خلال أسبوع

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة دائمة لمعالجة أزمة التغذية المدرسية التي ضربت عدة محافظات خلال الأسابيع الأخيرة، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم..

وأوضح قنديل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء اجتمع صباح اليوم مع الجهات المختصة بأزمة التغذية ووجه بعرض نتائج تلك اللجنة خلال أسبوع على أقصى تقدير..

وأشار قنديل إلى أن 4966 تلميذًا أصيبوا باشتباه في تسمم غذائي منذ بداية العام الدراسي الحالي، منهم 4562 حالة خلال شهر مارس فقط، وجميعهمخرجوا من المستشفيات.