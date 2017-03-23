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الكنيسة: صلوا من أجل الشفاء العاجل للبابا

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الكنيسة: صلوا من أجل الشفاء العاجل للبابا الكنيسة: صلوا من أجل الشفاء العاجل للبابا

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس بطريرك الكنيسة

القاهرة ـ مصراوي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن سفر البابا تواضروس، بطريرك الكنيسة إلى النسمسا اليوم، للعلاج من آلام وصفتها بالمبرحة في الظهر والساق.

وأضافت الكنيسة في بيان رسمي: "لم تصلح معه الأدوية والمسكنات، وكان مقرر أن يخضع للعلاج بالمستشفى التي يوجد بها الملف الصحي له منذ أعوام في النمسا عقب زيارته الأخيرة لليونان، إلا أن تفجيرات حادثة الكنيسة البطرسية أدت لقطعه الزيارة".

وكتبت الكنيسة: "صلوا من أجل الشفاء العاجل للبابا".


."ووضعت آية من الإنجيل: ""فَإِنِّي أَنَا الرَّبُّ شَافِيكَ".​

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