بالصور.. محافظ الدقهلية لـ"الست سبيلة": "أنا نسيت التعب يا حجة لما قابلتك"

الدقهلية - رامي محمود:

زار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، السيدة سبيلة أحمد علي عجيزة، المتبرعة بكامل ثروتها لصندوق "تحيا مصر"، في بيتها بقرية ميت العامل بمركز أجا.

وقال "الشعراوي" خلال الزيارة، إن "الأم والمرأة المصرية أسطورة لابد أن تتحاكى بعظمتها الأمم، وهي العنوان الأكبر للبطولات والتي تقف مع الوطن ورجاله وأبنائه".

وأضاف الشعراوي: "هذه هي الأم والمرأة المصرية التي تعرف قيمة الوطن ولا تتوقف عن البذل والعطاء، وهي التي منحتنا الشهداء وهي العمود الفقري الذي يحمل كل المتاعب كأم وزوجة وإبنة وأخت".

ووجه الشعراوي حديثه لسبيلة قائلًا: "تبعثين برسالة فخر لكل الأمهات ولكل العالم أننا وراء بلدنا ورئيسنا لنبني ونتقدم.. تستحقين ألف تكريم ولا يُوفى عطاؤك فأنت تاج على رؤوس المصريين وعلينا جميعًا التعلم من عطائك وحبك للوطن.. أنا نسيت أي تعب ياحاجة بمقابلتك، وخلتيني أقوى من الأول ألف مرة وهبذل أكتر من كده مليون مرة".

وأضاف "الشعراوي": "مصر تستحق منا كل العطاء.. فقد أعطتنا الكثير وأكبر عطاء هو الإخلاص في العمل والحفاظ على أمنها وأمانها والوقوف صفًا واحدًا".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقي السيدة سبيلة، أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية، بعد مشاركتها في الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، والتى طلبت التبرع بكل ثروتها والمقدرة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية لصالح صندوق تحيا مصر.