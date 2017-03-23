مقتل وإصابة 6 في تفجير عبوة ناسفة لسيارة شركة الكهرباء بالعريش

شمال سيناء - أشرف سويلم:

استهدفت عبوة ناسفة، سيارة تابعة لشركة الكهرباء في قرية السبيل بالعريش، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن المصابين هم: "إبراهيم عبد السلام 57 عامًا أصيب بشظايا، أحمد عبد السلام 40 عامًا (شظايا)، أحمد سعيد عرفة 35 عامًا (جروج متفرقة)، طه علي حسين 50 سنة (شظايا)، وأحمد خالد المنسي، 50 عامًا "حروق بالجسد"، موضحة أنهم تمكنوا من تحديد هوية القتيل، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى مستشفى العريش العام.