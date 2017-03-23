محافظ الفيوم: أسماك بحيرة قارون غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الفيوم – حسين فتحي:

قال الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم, إن "أسماك بحيرة قارون والمزارع المجاورة لها مصابة بمرض فى الخياشيم, وغير صالحة للاستهلاك الآدمي".

وأضاف "سامي" في تصريح لـ"مصراوي"، إنهم يعملون حاليًا على توفير بديل سمكي لبحيرة قارون، وذلك بتهيئة بحيرات الريان الثلاث, لاستقبال أسماك الزريعة في نوعي "البوري، البلطي" وقصر إنتاج الجمبرى على بحيرة قارون, لقدرته على تحمل درجة الملوحة العالية.