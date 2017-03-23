الجنايات تقضي بإعادة التحقيق مع مبارك ورموز نظامه بقضية "هدايا الأهرام"

القاهرة تحتل المركز الـ 99 في قائمة أغلى مدن العالم في تكلفة المعيشة

رغم عزل "مرسي".. "وليد" مسجون بسبب التظاهر ضد "الإخوان"

هو و هى

بعد ارتفاع الأسعار.. 6 أطعمة يمكن تخزينها لأكثر من 6 أشهر