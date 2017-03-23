اقتصاديون: 500 مليار جنيه إجمالي العجز المتوقع في الموازنة الجديدة

التحرير

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أعلن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أن تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري تبلغ نحو 3.4 تريليون جنيه، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز العام المقبل 4 تريليونات جنيه، بينما سيكون حجم الموازنة العامة للدولة نحو 1.1 تريليون جنيه.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فقد يتراوح دعم البترول في الموازنة الجديدة ما بين نحو 140 إلى 150 مليار جنيه، بينما يستهدف دعم الكهرباء نحو 50 مليار جنيه، كما حددت المالية سعر الدولار الأمريكي في الموازنة العامة للدولة 2017-2018 بواقع 16 جنيها، وهو ما يمثل الضعف بالمقارنة بسعر الدولار في الموازنة الحالية 2016-2017، والذي حدد سعر الدولار بواقع 9 جنيهات.

وقالت الدكتورة ضحى عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية: إن "ارتفاع سعر الدولار في الموازنة الجديدة سيؤدي إلى زيادة نسبة العجز بها"، لافتة إلى أنه وفقًا لتقديرات وزارة المالية فقد يتسبب كل انخفاض للجنيه بمقدار 10 قروش فقط مقابل الدولار في زيادة العجز بالموازنة بقيمة تزيد على المليار جنيه.

وأضافت "عبد الحميد" في تصريحات لـ"التحرير"، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع قيمة العجز المالي خلال العام الجاري بقيمة تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وذلك بسبب قرار تحرير أسعار الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وهو الأمر الذي ستواجه الحكومة بزيادة قيمة المصروفات في الموازنة الجديدة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وكان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، أكد أن النقاش والمشاورات حول قيمة الدولار في الموازنة الجديدة مازالت جارية، ولكنه يمكن احتسابه فى حدود الـ16 جنيها بها، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض لأول مرة في العجز الأولي بالموازنة الجديدة.

وتستهدف الحكومة العام المالي المقبل، معدلات عجز للموازنة عند 8.5 إلى 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مستهدف 9.8% العام المالي الحالي، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة.

من جانبه قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية ومستشار الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية بالاتحاد الدولي: إن "ارتفاع سعر الدولار سيجعل مصر صاحبة أكبر عجز موازنة في العالم، خاصة وإنه سيساهم في زيادة حجم الدعم بالموازنة"، مضيفًا أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي أيضًا إلى زيادة حجم مصروفات خدمة القروض الحكومية، موضحًا أن التقديرات تشير إلى زيادة قيمة العجز بنحو 500 مليار جنيه خلال موازنة العام المقبل.

وأضاف "عامر" أن إجمالي حجم المصروفات في الموازنة العامة بلغ نحو 600 مليار جنيه، فيما قُدِّرت الإيرادات بنحو 900 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة يتوقف على حجم الفجوة بين ميزان الإيرادات والمصروفات والذي يُقدَّر بنحو 300 مليار جنيه، مؤكدًا أن زيادة عجز الموازنة يعني اقتراض أكثر لتمويل هذا العجز، ومن ثم ديون وفوائد أكثر.

وأشار إلى أن العجز في الميزان التجاري تفاقم خلال العام الحالي إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات إلى أقل من 20 مليار دولار، مع بقاء الواردات أعلى من قيمة 60 مليار دولار، لافتًا إلى أن تدهور سعر الجنيه سيضيف أعباءً ثقيلة على الميزان التجاري، نظرًا لأن تمويل العجز التجاري يتم باستخدام موارد حقيقية كان من الأولى استخدامها فى تمويل استثمارات جديدة بدلًا من تحويلها للخارج.

وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة ما بين نحو 55 إلى 60 دولار، مقارنة بنحو 40 دولار خلال موازنة العام الحالي، وطبقًا لتقديرات المالية، فإن كل زيادة في أسعار النفط بقيمة دولار واحد في البرميل تضيف إلى دعم الطاقة ما يعادل 1.5 مليار جنيه سنويًا، وهذا يعني أن الزيادة في أسعار النفط بقيمة 15 دولار في البرميل عن التقديرات الأولية سيؤدي إلى زيادة دعم الطاقة بما يعادل 22.5 مليار جنيه.

ووقعت الحكومة على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي، والتي تتمثل مستهدفاته المالية في تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017، يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز كلى فى الموازنة العامة بنحو %10 من الناتج المحلي، فضلًا عن حدوث تراجع في حجم الدين الحكومى للناتج المحلي، ليصل إلى نحو 99% من الناتج.

ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول وكذلك التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة في برنامج الحكومة التي تدعم العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها التوسع في برامج الدعم النقدي، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل، وباقي برامج الدعم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وباقي الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، من خلال إجراءات الضبط المالي لخفض العجز مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالإضافة ‘لى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 25%.