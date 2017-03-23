قطع المياه عن المظلات وميدان رمسيس 16 ساعة غدًا

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أعلن العميد محيي الصيرفي الناطق باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن منطقة المظلات وضعفها بمناطق شارع أحمد حلمي ومتفرعاته وميدان رمسيس وأرض الشركة ومدينة النور، ابتداءً من الساعة الرابعة من عصر غدٍ الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.

وقال الصيرفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" على فضائية "ON LIVE"، اليوم الخميس: "سبب الانقطاع هو قيام جهاز تعمير القاهرة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال استكمال تنفيذ كوبري محور روض الفرج".

وأضاف: "المياه ستنقطع لمدة 16 ساعة ابتداءً من الساعة الرابعة من مساء الغد حتى الثامنة صباحًا من يوم السبت، وميدان المظلات تجاه البحر ومعهد ناصر وشارع شبرا لا تتأثر بأعمال الصيانة".