وزير الصحة يدعو مرضى فيروس سي بالعالم بالحضور لمصر للعلاج

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أكَّد الدكتور أحمد بهاء الدين وزير الصحة والسكان أنَّ مصر تخطو خطوات ثابتة نحو التطور الصحي، لافتًا إلى أنَّ مصر بها 444 مستشفى علاجيًّا و23 مستشفى تعليميًّا و44 مستشفى أمانة، منها 11 مستشفى للأورام فقط وخمسة مستشفيات للتأمين الحصي "مؤسسات عامة"، و88 مستشفى جامعيًّا و670 مستشفى تابعا للحكومة تقدم الخدمة الثلاثية بجانب 5024 وحدة رعاية طبية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر "مصر والسياحة العلاجية" بقاعة المؤتمرات الكبري بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، والذي يستمر حتى 25 مارس الجاري، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد تاج الدين وزير الصحة الأسبق، ومنظم المؤتمر.

وحضر المؤتمر كذلك الشيخ بندر بن فهد رئيس منظمة السياحة العربية، وممثلو عدة دول ممن تمتلك خبرات في مجال السياحة العلاجية من بينها الكويت وبيلاروسيا والمجر وإثيوبيا وأوغندا والنمسا إضافةً إلى أطباء وخبراء في هذا المجال.

وقال وزير الصحة: "تمَّ علاج مليون مصري من فيروس سي، ومصر تشهد تقدُّمًا في مجال صناعة الأدوية حيث إنَّنا نجحنا على أيدي أطباء مصريين في إنتاج علاج سريع وفعال للقضاء نهائيًّا على الفيروس في أقل وقت وأصبحت مصر قبلة للقضاء على مرضى فيروس سي، وعلى كل مرضى الفيروس بجميع أنحاء العالم القدوم إلى مصر لتلقي علاجهم على أعلى مستوى وبأسعار تنافسية".

وأضاف: "مصر أنعم الله عليها بمياه تصلح للاستشفاء ما جعلها تحتل مؤخرًا موقعًا متميزًا على خريطة السياحة العلاجية بحلوان وعين الصيرة ومياه العيون المميزة في سيناء وغيرها من الأماكن التي تزخر بها جميع محافظات الجمهورية، ولا بد من استخدام هذه المقومات الطبيعية في تنمية الاقتصاد وخلق فرص استثمارية جديدة وجميع الأطباء على استعداد للتعاون من أجل النهوض بمجال السياحة العلاجية".