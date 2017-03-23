محافظ دمياط: تسمم الطلاب «أمن قومي».. وأوقفنا الوجبات المدرسية

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كتبت: سميرة حسن

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بدء تطبيق قرار وزير التربية والتعليم بوقف توزيع الوجبات الغذائية بمدارس المحافظة.

وأضاف المحافظ أن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، احترازى ومؤقت لحين الوقوف على الأحداث التى تزامنت فى توقيتات متقاربة وأماكن متعددة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "أمن قومى" تعمل به كل أجهزة الدولة، لوقف حالات التسمم بين الطلاب وبيان السبب الحقيقي وراءها، وفقًا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى واقعة اختناق طالبات مدرسة الغوابين الإعدادية، التى تداولها البعض بأنها نتيجة تناول الوجبة المدرسية، وهو ما ثبت عدم صحته نهائيا، مؤكدًا أن إصابتهن نتيجة حريق محدود تمت السيطرة عليه.