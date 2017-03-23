أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ دمياط: تسمم الطلاب «أمن قومي».. وأوقفنا الوجبات المدرسية

Google+ Print
محافظ دمياط: تسمم الطلاب «أمن قومي».. وأوقفنا الوجبات المدرسية محافظ دمياط: تسمم الطلاب «أمن قومي».. وأوقفنا الوجبات المدرسية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت: سميرة حسن

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بدء تطبيق قرار وزير التربية والتعليم بوقف توزيع الوجبات الغذائية بمدارس المحافظة.

وأضاف المحافظ أن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، احترازى ومؤقت لحين الوقوف على الأحداث التى تزامنت فى توقيتات متقاربة وأماكن متعددة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "أمن قومى" تعمل به كل أجهزة الدولة، لوقف حالات التسمم بين الطلاب وبيان السبب الحقيقي وراءها، وفقًا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح .

وأشار المحافظ إلى واقعة اختناق طالبات مدرسة الغوابين الإعدادية، التى تداولها البعض بأنها نتيجة تناول الوجبة المدرسية، وهو ما ثبت عدم صحته نهائيا، مؤكدًا أن إصابتهن نتيجة حريق محدود تمت السيطرة عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني