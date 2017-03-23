90.5% نسبة الطاقة المتجددة المولدة من المصادر المائية عام 2014-2015

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية الطاقة المتجددة المولدة من المصادر المائية عام 2014/2015، بلغت نحو 13822 جيجاوات/ساعة، بنسبة 90.5%، ومن محطة رياح الزعفرانة 1444 جيجاوات/ساعة، بنسبة 9.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة.

وأضاف جهاز الإحصاء فى بيان له اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، أن متوسط نصيب الفرد من غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ عام 2005، بلغ 3.5 طن/سنة، مقابل 3.1 طن/سنة من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 12.9%.

وأوضح الجهاز أنه وفقًا لبيانات البلاغ الوطني الثالث الصادر عن وزارة البيئة عام 2016، بلغت كمية الإنبعاثات من غازات الاحتباس الحراري 247.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2005، مقابل 193.3 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون المكافئ عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 28.2 %.

وأشار إلى أن قطاع الوقود المحترق (الطاقة - النقل - الغازات) يمثل المصدر الرئيسي لإنبعاثات غازات الاحتباس الحراري (ثانى أكسيد الكربون المكافئ) حيث بلغت 59.4%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 16.9%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.9%، ويأتى في المركز الأخير المخلفات بنسبة 7.7 % من إجمالي الانبعاثات عام 2005.

وفي إطار الالتزام ببروتوكول مونتريال عام1987 بشأن الخفض التدريجي لاستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون حتى التخلص التام منها، "تشير البيانات إلى التوقف عن استخدام غاز الهالون منذ عام 2007، ومركبات الكلوروفلوروكربون منذ عام 2011 فى حين يتم الخفض لغاز بروميد الميثيل حيث بلغ 10 طن عام 2014، مقابل 92 طن عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 89.1%".

ويعتبر اليوم العالمي للأرصاد الجوية، هو مناسبة يحتفل بها فى 23 مارس كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1951 لمعاونة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "فَهم السُحُب"، وذلك لتسليط الضوء على الأهمية البالغة للسحب والطقس والمناخ والماء.