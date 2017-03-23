وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الموقع الإلكتروني الجديد للوافدين

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مفصلًا حول الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالطلاب الوافدين (http://wafeden.gov.eg) والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار التقرير - حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الخميس - إلى العديد من المزايا المقدمة للوافدين من خلال الموقع، ومنها إتاحة دخول الوافد من أي محرك بحثي للموقع مباشرة لتسجيل بياناته إلكترونيًّا، ورفع مستنداته عليه، بالإضافة إلى معلومات حول منظومة تنسيق قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية، وبعد ذلك يتم فحص المستندات للتأكُّد من صحتها ومراجعتها، وتنسيق الطلاب وتوزيعهم إلكترونيًّا بعد انتهاء مواعيد التقدم.

وتشمل مزايا الموقع الإلكتروني أيضًا اختصار العمل الورقي، بحيث يتم تضمين بيانات الطالب التي يملأها بجواز السفر الخاص به ليتم طباعة استمارة بيانات واحدة في نهاية التقدم وبها علامة مائية باسم الطالب يصعب تزويرها، فضلًا عن إعداد كشف واحد مجمع لعدد كبير من الطلاب بكل جامعة يتم إرساله مع الملفات.

وذكر التقرير أنَّه في إطار التيسير على الطلاب الوافدين من الدول الأجنبية فقد تمَّ عمل ترجمة كاملة لمنظومة الطالب باللغة الإنجليزية والتي تتيح للطالب إمكانية إنشاء حساب برقم سري خاص به مع وجود فيديو توضيحي لخطوات التقدم لكي يتمكن الطلاب الأجانب من التقدم من بلادهم.

وأوضح التقرير أيضًا أنَّه سيتم عمل نظام لتسجيل طلاب المنح بأنواعها، وجارٍ تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى وجود عدد 10 "server" وعدد 2 "USB" للعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.

وجاء في التقرير أنَّ توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد يتم طبقًا للحد الأدنى المقرر لأعداد الطلاب الوافدين المحددة من قبل الجامعات.