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بعد معركتهم مع الشرطة.. "الداخلية" تعلن الحرب على الخارجين بالصوامعة

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بعد معركتهم مع الشرطة.. "الداخلية" تعلن الحرب على الخارجين بالصوامعة بعد معركتهم مع الشرطة.. "الداخلية" تعلن الحرب على الخارجين بالصوامعة

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بسوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية بسوهاج، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص و3 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بقرية الصوامعة شرق بدائرة مركز شرطة أخميم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى ضوء جهود الأجهزة الأمنية بسوهاج لضبط مرتكبى واقعة إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء أثناء تجمع عدد من مواطنى قرية الصوامعة شرق بدائرة مركز شرطة أخميم، لتحريضهم ضد إقامة محطة معالجة للصرف الصحى بالمنطقة الجبلية للقرية، حيث أمكن تحديد المتهمين بالتنسيق مع فرع الأمن العام.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج شنت حملة أمنية مُكبرة برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء مدير أمن سوهاج استهدفت قرية الصوامعة شرق بدائرة مركز شرطة أخميم، إذ تم ضبط "أحمد م.ج" 29 سنة، الهارب من حكم مؤبد وحكم 10 سنوات في قضايا متنوعة، كما تم ضبط "مدفع جرينوف، 0 2 بندقية آلية، وطلقات نارية من ذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

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