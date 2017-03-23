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صور| دفاع المتهمين بقضية "تفجير أبراج الضغط" يعترض على فض الأحراز

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مصراوي Masrawy

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (1)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (1)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (2)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (2)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (3)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (3)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (4)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (4)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (5)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (5)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (6)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (6)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (7)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (7)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (8)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (8)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (9)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (9)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (10)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (10)

تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (11)تفجير أبراج الضغط يعترض على فض الأحراز (11)

كتب - عمرو على :

تصوير – علاء أحمد:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، جلسة محاكمة 45 متهمًا بينهم 35 محبوسا و10 هاربين، في القضية التي تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي".

وفور بدء الجلسة اعترض فريق الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين بقضية "تفجير أبراج الضغط العالي"، على فض الأحراز لعدم حضور كامل أعضاء فريق الدفاع بجلسة اليوم.

وأكد أعضاء فريق الدفاع أن أحمد الحمراوي دفاع 3 من المتهمين بالقضية توفى إلى رحمة الله منذ 10 أيام، وطالب فريق الدفاع بإرجاء فض الأحراز، لحين حضور المحامي الجديد الموكل عن المتهمين الـ3.

فيما أكد ممثل النيابة العامة، أن فض الأحراز لم تكن من أسباب رد الهيئة السابقة هيئة المستشار ناجى شحاتة، وتمسك ممثل النيابة بفض الأحراز، كما فضتها الهيئة السابقة التي تم ردها، وهنا تدخل الدفاع واعترض على ممثل النيابة، وأكد أن الأحراز لم تفض جميعها من قبل الهيئة السابقة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

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