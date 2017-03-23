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ماي تعلن جنسيات المصابين في هجوم لندن

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ماي تعلن جنسيات المصابين في هجوم لندن ماي تعلن جنسيات المصابين في هجوم لندن

مصراوي Masrawy

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

لندن - (د ب أ):
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مجلس العموم اليوم، الخميس، أن المصابين في الهجوم الذين وقع في لندن أمس الأربعاء هم 12 بريطانيا وثلاثة أطفال فرنسيين ورومانيان وأربعة كوريين جنوبيين ويونانيان ومواطن من كل من ألمانيا وبولندا وإيرلندا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت ماي أن منفذ الهجوم بريطاني المولد "وتأثر بأيدولوجية داعش".
كما أعلنت الشرطة البريطانية ارتفاع عدد المعتقلين في العملية الأمنية المستمرة على خلفية هجوم لندن إلى ثمانية.
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اعتقال سبعة أشخاص ومداهمة ستة عناوين للاشتباه في صلتها بالهجوم الذي وقع أمس في وستمنستر.

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مصراوي Masrawy

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