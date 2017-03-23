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سحر نصر: توقيع 17 اتفاقية اقتصادية مع لبنان

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كتب ـ محمد غايات:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وقعت اليوم 17 اتفاقية مع لبنان، خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم

وأضافت نصر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مجالات التعاون تشمل المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأدوية، والصحة ، والسياحة ، والإعلام ، وشؤون المرأة، والآثار.

وأشارت، إلى أن هناك اهتمام خاص في مصر ولبنان بضرورة تحسين معيشة المواطنين في البلدين من خلال فتح آفاق وأسواق جديدة تنعش الاقتصاد.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، إنه تم مناقشة تذليل العقبات أمام المستثمرين في البلدين، لتشجيع الاستثمار في البلدين وتعزيزا لأواصر التعاون بين البلدين.

وكان قد ترأس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبنانى سعد الحريرى أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية، بمقر مجلس الوزراء، لتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

وحضر عن مصر، وزراء الثقافة والآثار والسياحة والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى، الى جانب أعضاء الوفد اللبناني .

وكان قد أكد رئيس الوزراء، على أهمية زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والوفد المرافق له لدفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة، واصفا العلاقات المصرية اللبنانية بالتاريخية والمتميزة خاصة وأن زيارة الضيف اللبناني ستتضمن الي جانب اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، عقد منتدى الأعمال المصري اللبناني.​

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