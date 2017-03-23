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بوتين يعرب عن تعازيه لبريطانيا في ضحايا هجوم لندن

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بوتين يعرب عن تعازيه لبريطانيا في ضحايا هجوم لندن بوتين يعرب عن تعازيه لبريطانيا في ضحايا هجوم لندن

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):
أعلن الكرملين اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب عن تعازيه لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خلفية الهجوم الارهابي الذي وقع في لندن.
وأكد بوتين في رسالة إلى ماي، أن المجتمع الدولي عليه أن يوحد جهوده لمكافحة "قوى الارهاب" التي باتت "ماكرة على نحو متزايد".
ونقل الكرملين عن بوتين القول: "بات من الواضح أن التوحيد الحقيقي لجهود جميع أعضاء المجتمع الدولي، مطلوب لمواجهة خطر الارهاب".

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