مصرع ربة منزل وإصابة 9 في حادثي سير بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، وأصيب 10 آخرين في حادثي سير منفصلين بالمنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادثي سير، الأول بانقلاب سيارة ملاكي؛ بسبب انفجار إطار بطريق الجيش بالمنيا بالقرب من كمين الشيخ فضل بمركز بني مزار، أسفر عن مصرع ربة منزل "فاطمة.م.ع" 28 سنة، وإصابة باقي أفراد أسرتها البالغ عددهم 3 أشخاص، ونقلتهم الإسعاف لمستشفى طوارئ الشيخ فضل ومستشفي بني مزار المركزي للعلاج.

تمت مناظرة الجثة، بمعرفة الدكتور هاني إسحاق، مفتش صحة المنيا، والذي أقر في تقريره أنها توفت إثر الإصابة بكسر بقاع الجمجمة وارتجاج ونزيف حاد بالمخ وكسور بعظام العضد والذراع الأيسر، موضحًا أن "حالتها العامة كانت سيئة للغاية".

وفي الحادث الثاني، أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا.

تبين للأجهزة الأمنية وقوع الحادث وإصابة قائد السيارة "خالد.ك.م" 45 عامًا، وزوجته "بدور.أ.أ"، 35 سنة، وأبنائهم: "كمال 15 سنة، محمد 12 سنة،ملك 8 سنوات، نرمين 6 سنوات، وياسمين عامين"، مصابون بكدمات وسحجات وجروح بأنحاء الجسم.

نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفي قلوصنا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.