أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل وإصابة 9 في حادثي سير بالمنيا

Google+ Print
مصرع ربة منزل وإصابة 9 في حادثي سير بالمنيا مصرع ربة منزل وإصابة 9 في حادثي سير بالمنيا

مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل وإصابة 9 في حادث سير

المنيا - ريمون الراوي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، وأصيب 10 آخرين في حادثي سير منفصلين بالمنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادثي سير، الأول بانقلاب سيارة ملاكي؛ بسبب انفجار إطار بطريق الجيش بالمنيا بالقرب من كمين الشيخ فضل بمركز بني مزار، أسفر عن مصرع ربة منزل "فاطمة.م.ع" 28 سنة، وإصابة باقي أفراد أسرتها البالغ عددهم 3 أشخاص، ونقلتهم الإسعاف لمستشفى طوارئ الشيخ فضل ومستشفي بني مزار المركزي للعلاج.

تمت مناظرة الجثة، بمعرفة الدكتور هاني إسحاق، مفتش صحة المنيا، والذي أقر في تقريره أنها توفت إثر الإصابة بكسر بقاع الجمجمة وارتجاج ونزيف حاد بالمخ وكسور بعظام العضد والذراع الأيسر، موضحًا أن "حالتها العامة كانت سيئة للغاية".

وفي الحادث الثاني، أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا.

تبين للأجهزة الأمنية وقوع الحادث وإصابة قائد السيارة "خالد.ك.م" 45 عامًا، وزوجته "بدور.أ.أ"، 35 سنة، وأبنائهم: "كمال 15 سنة، محمد 12 سنة،ملك 8 سنوات، نرمين 6 سنوات، وياسمين عامين"، مصابون بكدمات وسحجات وجروح بأنحاء الجسم.

نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفي قلوصنا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو