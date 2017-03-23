بالصور.. إحباط تهريب طن ونصف أسماك من بحيرة ناصر و40 "لوح ثلج"
احباط تهريب اسماك (1)
احباط تهريب اسماك (2)
احباط تهريب اسماك (3)
احباط تهريب اسماك (4)
أسوان - إيهاب عمران:
تمكنت القوات المكلفة بتأمين بحيرة ناصر ومتابعة قرار وقف الصيد بها بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط 3 سيارات محملة بأسماك تم صيدها من البحيرة، تزن حوالي 1400 كجم، بالإضافة إلى 40 لوح ثلج لحفظها.
حُرر عن ذلك المحضر رقم "7" أحوال قسم مباحث التموين.
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