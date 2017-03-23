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بالصور.. إحباط تهريب طن ونصف أسماك من بحيرة ناصر و40 "لوح ثلج"

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مصراوي Masrawy

احباط تهريب اسماك (1)احباط تهريب اسماك (1)

احباط تهريب اسماك (2)احباط تهريب اسماك (2)

احباط تهريب اسماك (3)احباط تهريب اسماك (3)

احباط تهريب اسماك (4)احباط تهريب اسماك (4)

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت القوات المكلفة بتأمين بحيرة ناصر ومتابعة قرار وقف الصيد بها بالاشتراك مع مباحث ، اليوم الخميس، من ضبط 3 سيارات محملة بأسماك تم صيدها من البحيرة، تزن حوالي 1400 كجم، بالإضافة إلى 40 لوح ثلج لحفظها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم "7" أحوال قسم مباحث التموين.

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