بالصور.. إحباط تهريب طن ونصف أسماك من بحيرة ناصر و40 "لوح ثلج"

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت القوات المكلفة بتأمين بحيرة ناصر ومتابعة قرار وقف الصيد بها بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط 3 سيارات محملة بأسماك تم صيدها من البحيرة، تزن حوالي 1400 كجم، بالإضافة إلى 40 لوح ثلج لحفظها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم "7" أحوال قسم مباحث التموين.