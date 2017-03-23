الإنذار مش بس في العربية".. اختراع يحمي أموالك من السرقة

كتبت- ميرا ماهر

تم الإعلان عن محفظة ذكية تقوم بإخبار المستخدم فور سرقتها منه أو فقدانها من جيبه، وأُطلق على هذه المحفظة الذكية اسم " Woolet 2.0" والتي تبدو من شكلها الخارجي كأي محفظة عادية مصنوعة من الجلد، مع وجود مساحة كافية لوضع بطاقات الائتمان، وفي نفس الوقت يمكن لهذه المحفظة حماية أموالك وهويتك الشخصية، وذلك وفقًا لما جاء على موقع "thenextweb" التقني.

وتقوم تلك المحفظة بمهمتها في حماية أموالك بفضل تقنية البلوتوث المتصلة بها، بحيث يتم توصيلها بالهاتف عبر تطبيق مصاحب لها، وبمجرد مغادرتها جيب المستخدم بسبب السرقة أو سقوطها أو فقدانها، تصدر المحفظة إشارة تنبيهية تصل للمستخدم في صورة إشعار عبر التطبيق على هاتفه.

كما أنها مزودة بسماعات تطلق صفارة تنبيه قوتها 90" ديسيبل " وهي وحدة تعطي النسبة بين كميتين فيزيائيتين وتستخدم في الإلكترونيات، حيث تقوم بتنبيه المستخدم لفقدانها، وتعمل المحفظة ببطارية يمكن شحنها لاسلكياً، تتيح لها العمل لمدة 6 أشهر بشحنة واحدة فقط، والذي يباع بشكل منفصل مقابل 89.00 دولار.

وكما ذكر الموقع أن هذه المحفظة يمتلكها أحد أفراد عائلة "كارداشيان"، كما أنها متوفرة باللونين الأسود والبني على موقعها الرسمي بقيمة 129 دولار، وأما "ووليت ترافيل2.0 " فتباع بسعر 149 دولار.