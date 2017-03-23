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وزير التجارة اللبناني: نسعى تبادل تجاري بقيمة 2.5 مليار دولار مع مصر

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وزير التجارة اللبناني: نسعى تبادل تجاري بقيمة 2.5 مليار دولار مع مصر وزير التجارة اللبناني: نسعى تبادل تجاري بقيمة 2.5 مليار دولار مع مصر

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رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

كتب ـ محمد غايات:

قال رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن اللجنة العليا المشتركة بين ولبنان، تستهدف الوصول لـ 2 مليار ونصف المليار دولار حجم للتبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف خورى، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اللجنة تطرقت للتعاون في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وتبادل مشروعات افاقيات في النقل والسينما.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن الاجتماع تطرق للتعاون الأمني والقنصلي والقضائي في قطاعات الثقافة والآثار والتبادل التجارى الذي تم خلاله بتشكيل لجنة متابعة بين مصر ولبنان في هذا المجال، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر ولبنان تاريخية ومرت بفترة غير مستقرة.​

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