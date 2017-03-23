"الآثار" تعلن كشف أثري جديد بالمعبد الجنائزي للملك امنحتب الثالث

كتبت ـ نسمة فرج:

كشفت البعثة الأثرية الأوروبية عن تمثال من الألبستر، من المرجح أن يكون للملكة تي زوجة الملك امنحتب الثالث، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري للبعثة في المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث بمنطقة كوم الحيتان بالبر الغربي بالأقصر.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة، اليوم الخميس، فقد قام الدكتور خالد العناني، وزير الآثار أثناء زيارته لمدينة الأقصر لحضور مؤتمر علمي بعنوان "سخمت الحاضرة في كل مكان" بتفقد الكشف الجديد الذي وصفه بالهام و الرائع و الفريد.

وقال، إنها المرة الأوليى الذي يتم العثور على تمثال من الالبستر للملكة تي حيث أن التماثيل التي كشفت عنها البعثة للملكة سابقًا داخل المعبد كانت جميعها مصنوعة من الكوارتيزيت.

و أوضحت د. هوريج سوروزيان، رئيسة البعثة أن تمثال الملكة عثرت عليه البعثة بالصدفة بالقرب من الساق اليمني للجزء السفلي من تمثال ضخم للملك أمنحتب الثالث، أثناء أعمال رفعه، حيث أن تمثال الملكة كان في الجزء المدفون في باطن الأرض.

و أكد سوروزيان أن التمثال المكتشف في حالة جيدة من الحفظ و مازال يحتفظ بجزء من ألوانه، وانه سيخضع لأعمال التدعيم و الترميم الدقيق.

و قد تفقد الدكتور العناني، باقي الاكتشافات الخاصة بالبعثة داخل المعبد، والتي تتكون من 109 تمثالًا للآلهة سخمت وأجزاء من تمثال جالس من الألبستر للملك أمنحتب الثالث و أجزاء من تمثالين لأبي الهول.

كما تفقد تمثال من الكوارتيزيت للملك أمنحتب الثالث بعد ترميمه داخل مخزن كوم الحيتان.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن هذا التمثال سوف يتم نقله إلى حديقة متحف الأقصر.

وقد رافق الدكتور العناني في جولته د. محمد بدر، محافظ الأقصر و د. محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية و د. محمد عبد العزيز، مدير عام مصر العليا و د. مصطفي وزيري، مدير عام آثار الأقصر.​