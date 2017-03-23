الصحة: "مفيش فيروس غامض" في شبرا .. ولم تظهر حالات منذ 11 مارس

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو قنديل، مدير قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عدم وجود فيروس غامض في منطقة شبرا الخيمة بمحافظ القليوبية.

وأضاف قنديل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن جميع نتائج التحاليل التي أجرتها الوزارة خلال الأسابيع الماضية كدت"سلبية العينات"، موضحًا أنه يتبقى فقط التحليل الذي تجريه إدارة السموم.

وتابع : "آخر حالة ظهور لهذه الأعراض كانت في 11 مارس الجاري، ومفيش أى حالات جديدة، واتابع مع الأمر يوميًا واتابع حالة الإصابات وجميعهم بخير حاليًا".