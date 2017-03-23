«تعبت نفسيًّا» و«أجري غالي».. أبرز تصريحات نيللي كريم لـ«مساء DMC»

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نجحت نيللي كريم فى كسب فئة عريضة من الجمهور الذى أصبح ينتظر أعمالها كل عام سواء بأعمالها الدرامية التى أصبحت تقدمها كل موسم رمضانى أو من خلال شاشة السينما التى حرصت أن تطل من خلالها عبر موضوع جيد تعود به كل فترة للجمهور، حلت الفنانة الاستعراضية أمس ضيفة ببرنامج "مساء DMC" على القناة نفسها مع الإعلامى أسامة كمال، وصرحت خلاله بعدة تصريحات نستعرض أبرزها فى التقرير التالى..

1- تنازلت عن أجري

صرّحت نيللي كريم أنها تنازلت عن كامل أجرها عن دورها في فيلم "بشتري راجل"، وقالت: "أجري غالي جدًّا ومش هيقدروا عليه".

2- زهقت والجمهور تعب معايا

كشفت نيللي عن السبب الذي جعلها تختار دورها بفيلم "بشتري راجل"، قائلة: "أنا تعبت نفسيًّا وتعبت الجمهور معايا من أدواري الفترة السابقة"، وخاصة بعد انتقادات الجمهور لأعمالها مؤخرًا، وأشارت إلى أنها كانت تبحث عن فكرة واضحة وكوميدية في الوقت نفسه حتى تخرج من الإطار الدرامي الذى استمرت فى تقديمه لسنوات.

3- أنا مش حد غبي

ردت نيللي على سؤال أسامة كمال بخصوص إن كانت وضعت شروطًا لمنتجة "بشتري راجل" دينا حرب لأنها "جديدة في الكار"، وقالت: "لأ أصل أنا مش حد غبي، وبعرف الناس من تعاملي معاهم".

4 - فكرة دعاية "بشتري راجل"

أوضحت نيللي أن فكرة دعاية "بشتري راجل" بدأت على السوشيال ميديا بناء على رأي منتجة العمل، وأضاقت دينا حرب: "إحنا عارفين الجمهور بتاعنا شريحته عاملة إزاي فبنوصلهم منين".

5- ضحكتي في إعلان مجدي يعقوب سمعت

تسبب جرعة الدرام الزائدة فى مسلسل "سقوط حر" فى تكوين تصور من قبل بعض المشاهدين أنها لا تضحك أبدًا، وهو ما سخرت منه نيللي كريم قائلة: "ضحكتي في إعلان ارسم قلب لمجدي يعقوب سمعت أكتر من المسلسل".

6 - كان نفسي أشتغل مع محمد ممدوح

مدحت نيللي أداء الممثل محمد ممدوح، وأضافت: "كان نفسي من بدرى أشتغل معاه"، مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد اقتراحها على مخرج ومنتج "بشتري راجل" اسم ممدوح في الفيلم أنه تم اختياره مسبقًا، لافتة إلى أنه يستطيع تقديم الأعمال الكوميدية والتراجيدية خاصة بعد نجاحه الملحوظ فى شهر رمضان الماضي.