قبل بداية الصيف.. اعتنِ بهذه القطع الأساسية في سيارتك

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يلجأ معظم الأشخاص للملابس الصيفية استعدادًا لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة فى فصل الصيف، إلا أن أصحاب السيارات قد يكونون على موعد مع العديد من الأمور الخاصة لاستعادة قدرات السيارة على تبريد الهواء في صيف، وهو الأمر الذي يستلزم القيام بعدد من الأمور لصيانتها.

استعداد السيارة لفصل الصيف يستلزم القيام بإجراءات سريعة وفورية لحماية العديد من القطع الحيوية ذات العلاقة المباشرة بدورة التبريد ومكيف الهواء، وذلك سعيًا للتمتع بأداء قوى للسيارة على مدار شهور الصيف المقبلة.

وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم الخطوات التي يجب القيام بها استعدادًا لدرجات الحرارة العالية في فصل الصيف..

الفريون

تشيغل مكيف الهواء في السيارة يعتمد بشكل أساسي على وحدة التبريد الخاصة والفريون الذي يستخدم لتبريد الهواء من خلال المواسير الموجودة في السيارة، ولذلك فإن التأكد من خزانات الفريون بالسيارة على الكميات المناسبة التى تجعلها قادرة على ضخ هواء بارد.

فلتر التكييف

معظم السيارات تمتلك فلاتر للتكييف، وعلى الرغم من كونها قطعة ثانوية لا تتعلق بشكل مباشر بعملية التبريد، إلا أنها قد تتسبب في إتلاف التكييف والمواسير بشكل عام، لاسيما وإن لم تحظ بالصيانة الدائمة أو الموسمية.

دورة التبريد

لا يمكن إغفال دور دورة التبريد الخاصة بالمحرك في تحقيق أداء أفضل على مستوى مكيف الهواء، ولذلك فإن العناية بالقطع الحيوية بدورة التبريد يساعد في تحسين أداء المحرك، وتجنب تعرضه لمزيد من ضغط ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام.

قربة التبريد

لعل تزويد المياه في القربة الخاصة بدورة التبريد، يظل من الأمور الأساسية لصيانة السيارة في فصل الصيف، خاصة وأنها واحدة من الأمور التي تساعد على احتفاظ السيارة بقدراتها على التبريد بشكل مستمر، وهو ما يساعد أيضًا في تقديم أداء أفضل على مستوى تبريد الهواء.