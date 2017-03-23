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بالأرقام| مواجهة مثيرة بين المقاصة والمصري

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بالأرقام| مواجهة مثيرة بين المقاصة والمصري بالأرقام| مواجهة مثيرة بين المقاصة والمصري

التحرير

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يستضيف فريق للمقاصة نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب استاد برج العرب.

ويحتل المقاصة المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

 ويدخل الفريق الفيومي المباراة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، بمعنويات مرتفعة، من أجل الاستمرار في المركز الثاني وملاحقة الأهلي متصدر جدول الترتيب.

ويدخل فريق المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن منتشيًا بصعوده لدور الـ 32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية، ويسعى لاقتناص ثلاث نقاط من تلك الموقعة من أجل الصعود إلى المركز الثالث.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الفريقين:

- عدد المواجهات

التقى الفريقان من قبل في 7 مباريات خلال بطولة الدوري، حيث حقق مصر المقاصة الفوز في مباراتين، وفاز الداخلية في مباراة واحدة فقط.

- أهداف الفريقين

نجح المقاصة فى تسجيل 8 أهداف في مرمى المصري، حيث سجل للفريق الفيومي، وكذلك هز المصري شباك المقاصة 8 مرات.

-الشباك النظيفة

نجح كل من الفريقين فى المحافظة على نظافة شباكة فى مباراة واحدة فقط.

- أعلى اللاعبين مشاركة

يعد هاني سعيد لاعب المقاصة الحالي أعلى اللاعبين مشاركة أمام المصري، حيث شارك فى 5 مباريات، بينما يعد أحمد فوزي لاعب الفريق البورسعيدي أكثر لاعب شارك مع الفريق أمام المقاصة برصيد 5 مباريات.

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التحرير

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