«كوبر» يتحدث عن استقبال «السيسي» للفراعنة

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قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه لم يتوقع استقبال عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك حسبما أفاد اليوم الخميس، بالمؤتمر الصحفي للمنتخب، الذي يقام في مشروع الهدف.

وأضاف كوبر "لم أتوقع استقبال السيسي بعد أمم أفريقيا وتفاجئت بالأمر وكنت سعيد جدا بهذا التقدير".

وأردف المدير الفني للمنتخب الوطني "تفاجئت برد فعل شعب مصر بعد البطولة، خصوصًا أننا لم نقدم كرة قدم نموذجية، لكن جميع اللاعبين قدموا أحسن ما عندهم، وانا سعيد برد فعل الناس واللاعيبة والحماس اللي موجود ورغبتهم في اسعاد الشعب المصري".

وأكد كوبر، أنه لم يطالب هاني رمزي، مدرب منتخب المحليين، بتطبيق طريقة لعب محددة مع فريقه في الفترة المقبلة.

وقال كوبر، إن رمزي له مطلق الحرية في اختيار طريقة اللعب المناسبة، مؤكدًا أنه سيكون هناك تنسيق كامل معه خلال الفترة الجارية.